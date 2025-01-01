Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова поделилась подробностями об уходе Ельцина с поста президента России

Захарова: россияне, пропустившие обращение Ельцина, не верили в его уход с поста
close
Кадр из видео/Первый канал/Президентский центр Бориса Ельцина

Некоторые граждане 31 декабря 1999 года не верили, что президент России Борис Ельцин заявил об уходе с поста, поскольку тогда средства связи еще не позволяли в любом месте быстро узнавать новости. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

31 декабря 1999 года в своем телевизионном обращении к россиянам Ельцин заявил, что добровольно прекратил исполнение полномочий президента России и передал их председателю правительства Владимиру Путину.

Захарова рассказала, что после обращения Ельцина позвонила своему отцу, работавшему в посольстве России в Китае, и рассказала о решении президента.

По словам Захаровой, ее отец после разговора с ней позвонил послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил случившемуся.

Дипломат поделилась, что и многие простые люди, пропустившие послание Ельцина, не могли понять, правда это или нет. Захарова отметила, что в те времена нужно было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.

Ранее журналист Юрий Феклистов рассказал, как готовили заявление Ельцина об отставке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами