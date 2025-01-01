Захарова поделилась подробностями об уходе Ельцина с поста президента России

Захарова: россияне, пропустившие обращение Ельцина, не верили в его уход с поста

Некоторые граждане 31 декабря 1999 года не верили, что президент России Борис Ельцин заявил об уходе с поста, поскольку тогда средства связи еще не позволяли в любом месте быстро узнавать новости. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

31 декабря 1999 года в своем телевизионном обращении к россиянам Ельцин заявил, что добровольно прекратил исполнение полномочий президента России и передал их председателю правительства Владимиру Путину.

Захарова рассказала, что после обращения Ельцина позвонила своему отцу, работавшему в посольстве России в Китае, и рассказала о решении президента.

По словам Захаровой, ее отец после разговора с ней позвонил послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил случившемуся.

Дипломат поделилась, что и многие простые люди, пропустившие послание Ельцина, не могли понять, правда это или нет. Захарова отметила, что в те времена нужно было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.

Ранее журналист Юрий Феклистов рассказал, как готовили заявление Ельцина об отставке.