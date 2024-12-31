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Журналист Феклистов рассказал, как готовили заявление Ельцина об отставке

Журналист Феклистов: подготовку к заявлению Ельцина об уходе держали в секрете
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Тот факт, что экс-президент РФ Борис Ельцин объявит о своем уходе в отставку в новогоднем обращении, держали в строжайшей тайне. Об этом в беседе с ТАСС заявил работавший с Ельциным фотокорреспондент Юрий Феклистов.

«Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня, в Кремле. <...> В этот раз это было снято днем», — рассказал Феклистов.

По словам журналиста, текст обращения Ельцину помог составить его зять Валентин Юмашев.

Он также отметил реакцию жены Ельцина Наины на решение мужа. Феклистов сказал, что супруга первого президента РФ была рада, что «с него этот груз свалился». Сам же Ельцин после отставки сумел поправить здоровье, заключил корреспондент.

Новогодняя ночь, когда Ельцин объявил о своей отставке, ознаменовала конец одной эпохи и начало другой. Каким запомнили Новый 2000 год россияне и что им завещал первый президент России — в материале «Газеты.Ru».

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