Ирландский журналист Чей Боуз заявил на своей странице в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский может понизить мобилизационный возраст в стране в течение месяца.

«Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина», — написал Боуз.

28 декабря главнокомандующий украинскими войсками с 2014 по 2019 год Виктор Муженко заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. При этом он отметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. По его словам, такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации.

24 декабря украинское издание «Полтавщина» со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады Вооруженных сил Украины Сергея Лунича сообщало, что проект о снижении мобилизационного возраста якобы уже лежит на столе в Верховной Раде и «ждет своего одобрения».

Ранее депутат Рады призвал воевать всех украинцев, кроме депутатов и министров.