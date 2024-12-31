Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция выступила за усиление мер по разрешению конфликта на Украине

Турция поддерживает активизацию переговоров по Украине для решения конфликта
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция выражает неизменную поддержку дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил РИА Новости источник в Анкаре перед встречей министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с его бельгийским коллегой Бернаром Кентеном.

Согласно информации собеседника агентства, визит бельгийского министра запланирован на 2 января. Он добавил, что в ходе предстоящих переговоров Фидан акцентирует внимание на значимости конструктивного сотрудничества между Турцией и Европейским Союзом, а также на необходимости справедливого и устойчивого решения конфликта на Украине через дипломатические каналы.

Источник также подчеркнул важность переговорного процесса для достижения мира.

Кроме того, он отметил историческую возможность для обеспечения стабильности в Сирии, что имеет значение для всего региона и Европы.

Ранее источник в Анкаре заявил, что Турция пока не получала никаких обращений от сторон конфликта по организации переговоров по Украине в Стамбуле.

Ранее Эрдоган представил ЕС свое видение перемирия на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами