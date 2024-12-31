Турция выступила за усиление мер по разрешению конфликта на Украине

Турция выражает неизменную поддержку дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил РИА Новости источник в Анкаре перед встречей министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с его бельгийским коллегой Бернаром Кентеном.

Согласно информации собеседника агентства, визит бельгийского министра запланирован на 2 января. Он добавил, что в ходе предстоящих переговоров Фидан акцентирует внимание на значимости конструктивного сотрудничества между Турцией и Европейским Союзом, а также на необходимости справедливого и устойчивого решения конфликта на Украине через дипломатические каналы.

Источник также подчеркнул важность переговорного процесса для достижения мира.

Кроме того, он отметил историческую возможность для обеспечения стабильности в Сирии, что имеет значение для всего региона и Европы.

Ранее источник в Анкаре заявил, что Турция пока не получала никаких обращений от сторон конфликта по организации переговоров по Украине в Стамбуле.

Ранее Эрдоган представил ЕС свое видение перемирия на Украине.