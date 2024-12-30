Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о будущих отношениях с НАТО

Политолог Алексей Чеснаков: отношения России и НАТО испорчены на десятилетия
close
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Отношения России и  НАТО  в настоящее время испорчены надолго, и вряд ли противоречия между ними будут сняты в обозримом будущем.  Об этом рассказал политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры  Алексей Чеснаков в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что, как бы ни закончилась ситуация на Украине, следует исходить из того, что отношения России и Североатлантического альянса испорчены на несколько десятилетий вперед.

Чеснаков добавил, что периодически будут возможны спады в агрессивности взаимной риторики сторон.

Политолог отметил, что необходимо признать, что Россия и НАТО являются врагами, о чем постоянно заявляют политики в Европе и США. Чеснаков утверждает, что Москва выступает сегодня более миролюбиво, но руководство РФ признает враждебные действия со стороны альянса и не испытывает иллюзий насчет улучшения отношений.

Накануне помощник генсека альянса по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО разрабатывает стратегию действий в ответ на потенциальные разрушительные «гибридные атаки» со стороны РФ, которая будет включать военные меры.

Ранее в СВР заявили о причастности НАТО к атакам на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами