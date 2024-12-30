В России рассказали о будущих отношениях с НАТО

Отношения России и НАТО в настоящее время испорчены надолго, и вряд ли противоречия между ними будут сняты в обозримом будущем. Об этом рассказал политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что, как бы ни закончилась ситуация на Украине, следует исходить из того, что отношения России и Североатлантического альянса испорчены на несколько десятилетий вперед.

Чеснаков добавил, что периодически будут возможны спады в агрессивности взаимной риторики сторон.

Политолог отметил, что необходимо признать, что Россия и НАТО являются врагами, о чем постоянно заявляют политики в Европе и США. Чеснаков утверждает, что Москва выступает сегодня более миролюбиво, но руководство РФ признает враждебные действия со стороны альянса и не испытывает иллюзий насчет улучшения отношений.

Накануне помощник генсека альянса по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО разрабатывает стратегию действий в ответ на потенциальные разрушительные «гибридные атаки» со стороны РФ, которая будет включать военные меры.

Ранее в СВР заявили о причастности НАТО к атакам на Россию.