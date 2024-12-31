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В России сформулируют показатели для оценки эффективности губернаторов

Путин поручил подготовить показатели для оценки эффективности губернаторов
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил провести в российских регионах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития страны, а также подготовить предложения для перечня показателей по оценке эффективности деятельности региональных властей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно опубликованному перечню поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, отчет о выполнении поручения должен быть предоставлен 1 июня 2025 года, после чего доклад должен предоставляться раз в шесть месяцев.

При оценке эффективности работы региональных властей будут использованы результаты соцопросов.

В июне 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о новых критериях оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. Всего были изменены шесть методик расчета эффективности, однако из них перечислены только три – «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость».

29 июня текущего года политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов заявил, что президент России уделяет огромное внимание работе программы «Школа губернаторов». По мнению политолога, программа «Школа губернаторов» приносит очевидную пользу России. Он добавил, что повышенное внимание Путина к программе говорит о том, что он получает отчеты и контролирует результаты.

Ранее Путин утвердил перечень KPI для губернаторов.

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