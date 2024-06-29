Политолог назвал «Школу губернаторов» полезной для России

Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание работе программы «Школа губернаторов», сказал «Газете.Ru» политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

«Встреча Путина с выпускниками шестого потока программы «Школа губернаторов» показывает, что он высоко оценивает ее результаты. Президент видит, что люди стремятся получить новые знания и новые квалификации», — сказал он.

По мнению политолога, программа «Школа губернаторов» приносит очевидную пользу России.

«Во время обучения становится понятно, кто и что из себя представляет. Думаю, что новая кадровая политика Путина будет расширяться», — отметил Баширов.

Он добавил, что повышенное внимание Путина к программе говорит о том, что он получает отчеты и контролирует результаты.

«Владимир Путин видит, какие результаты потом у людей в карьерном росте, как повышается эффективность работы. Недавние перестановки в руководстве РАНХиГС придали свежее дыхание государственным программам. РАНХиГС можно смело назвать ключевым вузом страны по таким проектам», — сказал Баширов.

Также политолог отметил, что Владимир Путин создает все условия для предпринимателей, чтобы они могли заниматься бизнесом в России.

«Предприниматель – человек независимый. Главное, как говорит президент, не мешать им», — заключил политолог.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва «Школа губернаторов».