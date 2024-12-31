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Риттер призвал США «убраться как можно скорее» с Украины

Экс-разведчик Риттер: Трамп должен остановить помощь США без требований к России
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Андрей Бортко/РИА Новости

Лучшим вариантом, который может использовать избранный президент США Дональд Трамп для урегулирования конфликта на Украине, является сворачивание любой деятельности Вашингтона на данном направлении. Такую точку зрения в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Трамп должен понять, что лучший способ решить украинскую проблему – «умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой».

Экс-разведчик подчеркнул, что Россия готова выслушать идеи избранного президента США по урегулированию конфликта, но примет лишь конструктивные предложения. Трампу необходимо обратиться к специалистам в этом вопросе, а не заинтересованным политикам и спецслужбам, чтобы завершить боевые действия, указал Риттер.

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявлял, что Дональд Трамп, вступая в переговоры с Россией, должен осознавать, что Москва в любом случае победит в конфликте на Украине.

Ранее Зеленский поблагодарил США за помощь «в критический момент».

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