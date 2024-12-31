Избранный президент США Дональд Трамп, вступая в переговоры с Россией, должен осознавать, что Москва в любом случае победит в конфликте на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Он [Трамп] должен понять, что все, что говорят об этой войне [на Западе], просто неправда, что русские определенно побеждают, что этого не отменить, что нет таких санкций, которые могут изменить ситуацию, и нет такого оружия, которое США могут поставить, чтобы на что-то повлиять», — считает аналитик.

По его словам, Москва будет жестко отстаивать свои требования на возможных переговорах. Избранному президенту США следует быть готовым к тому, что Россия отвергнет его предложения о европейских войсках на Украине и заморозке членства Киева в НАТО.

Он напомнил, что Россия уже отклоняла соответствующие идеи и задался вопросом, почему она должна соглашаться сейчас, особенно когда «почти выиграла войну».

До этого немецкий телеканал n-tv сообщал, что провал попыток Дональда Трампа установить мир на Украине путем переговоров станет поражением Соединенных Штатов и его лично.

Ранее в США заявили, что «Кремль срывает планы Трампа».