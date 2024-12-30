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Стало известно, как может выглядеть поражение Трампа на Украине

N-tv: провал мирных переговоров по Украине станет поражением для США и Трампа
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Провал попыток Дональда Трампа установить мир на Украине путем переговоров станет поражением Соединенных Штатов и его лично. Такую оценку дает немецкий телеканал n-tv.

В материале отмечается, что план Трампа и Келлога состоит в том, чтобы принудить Москву и Киев сесть за стол переговоров. Однако отказ сторон от такого развития событий, когда Россия будет настаивать на своих требованиях, а Украина отвергать «навязанный мир», поставит Трампа в сложную ситуацию, говорится в тексте.

«Это поставило бы Трампа в сложную ситуацию; это будет выглядеть как поражение США», — говорится в тексте.

4 декабря Reuters писал, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее на Западе заявили о важности правильной оценки ситуации перед переговорами по Украине.

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