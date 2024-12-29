В КНДР анонсировали сверхжесткую ответную стратегию в отношении США

КНДР в ходе пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи заявила, что будет придерживаться «сверхжесткой ответной стратегии в отношении США». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В заключительной речи освещена сверхжесткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности», — говорится в сообщении агентства.

ЦТАК также сообщил, что в ходе пленума было установлено, что США являются самым реакционным государством, которое считает антикоммунизм неизменной государственной политикой. Кроме того, в ходе мероприятия было заявлено, что когда альянс США, Японии и Республики Корея расширился как агрессивный ядерный военный блок, а Сеул превратился в последовательный антикоммунистический аванпост для Вашингтона, для Пхеньяна появился «ясный алгоритм ответных действий».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе пленума отметил «эпохальные успехи», которые были достигнуты в наращивании обороноспособности КНДР. Среди прочего был подчеркнут замысел партии вести внешнюю политику «инициативно и наступательно».

16 декабря США ввели санкции против 11 граждан КНДР, а также восьми юридических лиц из России и Северной Кореи. В этот же день Европейский союз ввел санкции против северокорейского министра обороны Но Гван Чхоля и заместителя главы генштаба Северной Кореи Кима Ён Бока. В качестве аргумента в пользу санкционного давления было озвучена поддержка северокорейскими военными действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее КНДР назвала G7 сворой гангстеров.