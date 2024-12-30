Россия призвала все страны мира осудить атаку ВСУ в Херсонской области

Россия призывает все страны мира осудить атаку Украины на больницу в городе Алешки в Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.
Дипломат отметила, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут «неотвратимое наказание в соответствии с законом».
«Призываем все ответственные правительства иностранных государств выступить с осуждением этого жестокого теракта...», — подчеркнула Захарова.
С таким же призывом дипломат обратилась и к профильным международным структурам.
30 декабря министерство иностранных дел России осудило атаку беспилотного летательного аппарата на здание районной больницы в Алешках Херсонской области.
До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали кабинет главного врача Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Глава региона добавил, что во время атаки пострадал главный врач медицинского учреждения Владимир Харлан, он получил тяжелые осколочные ранения. В свою очередь заместитель главврача по лечебной работе Василий Борисов получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее Сальдо рассказал о «бесчеловечной агонии» ВСУ.