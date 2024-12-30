ВСУ атаковали больницу в Херсонской области

Сальдо: сотрудники медицинского учреждения в Алешках пострадали при атаке дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали кабинет главного врача Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, во время атаки пострадал главный врач медицинского учреждения Владимир Харлан, он получил тяжелые осколочные ранения. Заместитель главврача по лечебной работе Василий Борисов погиб, добавил Сальдо.

21 декабря глава Херсонской области заявил, что Вооруженные силы Украины на фоне военных неудач на фронте за последние два-три месяца усилили удары по гражданским объектам.

По словам Сальдо, ВСУ наносят удары по заправочным станциям, автобусам. Для этого украинская армия применяет не только ствольную артиллерию, но и беспилотные летательные аппараты, например FPV-дроны.

Губернатор добавил, что российские войска применяют свои «изюминки и новинки» для борьбы с украинскими БПЛА, а также достаточно эффективно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины.

Ранее на Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона.