Глава Херсонской области рассказал о «бесчеловечной агонии» ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам и мирному населению являются проявлением бесчеловечной агрессии. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Атакам подвергаются машины скорой помощи, магазины и рынки. Именно такая активность неожиданно возросла в последнее время. Это трудно даже описать, это поистине бесчеловечная агония», — отметил Сальдо.

Он также добавил, что создается ощущение, что украинская армия ведет борьбу не против российских военных, а против мирных жителей.

«Военные просто-напросто уничтожают гражданское население и стремятся создать атмосферу страха. Но, несмотря на это, люди все равно не поддаются панике», — заключил собеседник агентства.

6 декабря четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области.

Ранее в Горловке украинский дрон атаковал маршрутный автобус.