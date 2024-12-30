МИД РФ осудил атаку беспилотника на больницу в Алешках

Захарова назвала атаку дрона на больницу в Алешках циничным преступлением Киева

Министерство иностранных дел РФ осудило атаку беспилотного летательного аппарата на здание районной больницы в Алешках Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что обстрелы населенных пунктов российских регионов, а также нападения на гражданских лиц свидетельствуют об агонии неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД указала, что все организаторы и исполнители атаки на здание горбольницы и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.

Захарова также призвала все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением проведенной атаки.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали кабинет главного врача Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Глава региона добавил, что во время атаки пострадал главный врач медицинского учреждения Владимир Харлан, он получил тяжелые осколочные ранения. В свою очередь заместитель главврача по лечебной работе Василий Борисов получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Сальдо рассказал о «бесчеловечной агонии» ВСУ.