США не отправили Украине противопехотные мины

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США не включает противопехотные мины, которые Вашингтон отправлял Киеву в предыдущих партиях оружия. Такая информация следует из данных Пентагона.

Американское военное ведомство опубликовало полную номенклатуру вооружений в рамках нового пакета помощи. Так, Украине планируют поставить боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и HAWK, ракеты Stinger и TOW. Кроме того, Вооруженные силы Украины получат средства для борьбы с беспилотниками, а также сами беспилотники, боеприпасы для реактивных системах залпового огня HIMARS и артиллерии, а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и другое снаряжение и услуги спутникового наблюдения.

При этом перечень передаваемого оружия больше не содержит противопехотных мин, которые администрация Байдена направляла Киеву вопреки критике международного сообщества.

2 декабря сообщалось, что США направили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $725 миллионов. В него вошли запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины, системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 миллиарда на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 миллиарда для украинской армии и еще $1,22 миллиарда в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

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