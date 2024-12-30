Президент Украины Владимир Зеленский является не решением, а частью украинской проблемы. Об этом заявил бывший посол Великобритании в России Ян Прауд в статье для издания Responsible Statescraft.

«Зеленский может быть частью проблемы, а не ее решением. Окончание войны будет означать конец политической карьеры Зеленского, по крайней мере, на данный момент», — заявил дипломат.

По словам бывшего посла, заявления президента Зеленского о том, что он якобы выведет Украину на сильную позицию, выглядят все более эгоистичными и в действительности не помогают стране.

При этом Ян Прауд посоветовал будущему спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу позаботиться о подготовке в стране новых президентских выборов. Экс-дипломат подчеркнул, что Келлогу нужно быть трезвым и признать, что Зеленский может быть частью проблемы в прекращении войны, а не частью решения.

Незадолго до этого венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что уходящий 2024 год принес перемены в европейскую политику по отношению к Украине, появились влиятельные сторонники мирного урегулирования украинской проблемы.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпосылки для завершения российско-украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время отсутствуют.

Ранее экс-командир ВСУ обвинил Зеленского в бездействии.