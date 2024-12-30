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В Венгрии рассказали о европейских сторонниках урегулирования конфликта на Украине

Министр Бока: в Европе есть сторонники урегулирования конфликта на Украине
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Уходящий 2024 год принес перемены в европейскую политику по отношению к Украине, появились влиятельные сторонники мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в интервью газете Magyar Nemzet.

Отвечая на вопрос, какие изменения наметились в политике Европейского союза, собеседник издания отметил, что «прошедший год был годом перемен как в европейской, так и в мировой политике».

«Что касается российско-украинского конфликта, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — заявил министр.

Бока добавил, что Европа «находится в беде», поскольку что столкнулась с крупнейшим кризисом в истории за последние 10 лет. Министр подчеркнул, что ЕС необходимо дать альтернативный ответ на украинский конфликт, который дал бы потенциал для установления мира и обещание новой архитектуры европейской безопасности.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылки для завершения российско-украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время отсутствуют.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, а именно об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из ЕС и Великобритании.

Ранее стало известно, как может выглядеть поражение Трампа на Украине.

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