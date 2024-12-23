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В Венгрии рассказали о посредниках Трампа при решении конфликта на Украине

Сийярто: Трампу не нужны посредники в урегулировании конфликта на Украине
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в каких-либо посредниках при решении конфликта на Украине. Такую оценку возможностям Трампа по урегулированию кризиса дал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.

«Я знаю, или мне кажется, что я знаю президента Трампа как того, кто не нуждается ни в каких посредниках», — подчеркнул министр.

Оценивая возможность роли премьера Венгрии Виктора Орбана как посредника для урегулирования конфликта на Украине, глава МИД отметил, что Трампу можно было бы напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

До этого американская газета The Hill писала, что избранному президенту США Дональду Трампу следует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и признать, что Россия останется опорой будущего мирового порядка.

Издание отмечало, что быстро решить конфликт на Украине невозможно без восстановления отношений с Россией, поэтому Трамп «вскоре после своей инаугурации должен позвонить Путину». В ходе беседы избранный президент должен признать, что РФ останется опорой любого будущего миропорядка, говорится в материале.

Ранее в Италии нашли объяснение «нервным всплескам» Зеленского.

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