Киевские чиновники купаются в роскоши благодаря деньгам от европейских налогоплательщиков. Соответствующее заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

Он отметил, что многие европейские страны обделяют себя ради помощи Украине, и делают это напрасно.

«Пока вы принимаете холодный душ в Германии, запасаетесь консервами в Дании, подумайте о бедных жителях Украины. В этом году они купили всего 13 Rolls Royce Spectre», — написал он.

Журналист сопроводил свое утверждение саркастическим призывом выделить Киеву еще больше денег.

Недавно Боуз заявлял, что Евросоюзу и НАТО нужно провести референдумы в западных странах по вопросу поддержки Украины.

До этого бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы ФРГ каждый год выплачивала Киеву не менее €20 млрд в качестве поддержки. Он также потребовал увеличить оружейные поставки.

Ранее сообщалось, что ВСУ опасаются прекращения помощи от США.