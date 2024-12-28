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На Украине потребовали от страны ЕС ежегодных выплат в €20 млрд

Экс-посол Украины потребовал от ФРГ ежегодных выплат Киеву в €20 млрд
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Fabrizio Bensch/Reuters

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы ФРГ каждый год выплачивала Киеву не менее €20 млрд в качестве поддержки. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

Кроме того, Мельник призвал Берлин существенно увеличить поставки оружия на Украину.

«Будущая коалиция [в правительстве Германии] должна заложить в бюджет на ближайшие четыре года не менее €80 млрд, то есть по €20 млрд в год», — заявил он.

До этого сообщалось, что Нидерланды планируют выделить еще €6 млрд на помощь Украине. Как отметил посол Амстердама в Киеве Алле Дорхаут, королевство в течение последних трех лет предоставляло Украине военную и гуманитарную помощь на сумму в €3,8 млрд.

22 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на данные украинского министерства финансов и Кильского университета сообщили, что за три года с момента эскалации конфликта Киев получил от западных стран помощь в размере $238,5 млрд.

Ранее сообщалось, что США не включили помощь Украине в новый оборонный бюджет.

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