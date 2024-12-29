Евросоюзу и НАТО предложили провести референдум о поддержке Украины

Евросоюзу и НАТО нужно провести референдумы в западных странах по вопросу поддержки Украины. С таким предложением на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Если ЕС и НАТО так одержимы демократией и свободой, почему мы не проводим общенациональные референдумы (относительно дальнейшей поддержки Украины. – Прим. ред.) в каждом государстве, состоящем в них?» — подчеркнул он.

До этого бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы ФРГ каждый год выплачивала Киеву не менее €20 млрд в качестве поддержки.

Также сообщалось, что Нидерланды планируют выделить еще €6 млрд на помощь Украине.

Ранее Маск прокомментировал военную помощь США Украине.