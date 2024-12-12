В СВР заявили о причастности НАТО к атакам на Россию

Эксперты Североатлантического альянса хорошо осознают, что утаить причастность западных военнослужащих к ракетным атакам на Россию невозможно. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

В документе СВР говорится, что в НАТО крайне обеспокоены заявлениями российских властей об участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов дальнобойным оружием по российской территории.

В Службе внешней разведке добавили, что сейчас уже все понимают, что наведение и программирование полетных заданий переданных Украине ракетных систем невозможно без специалистов страны-изготовителя.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Москва ответит на атаку ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу.