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В НАТО готовят варианты ответных действий на потенциальные атаки России

НАТО: альянс разрабатывает военный ответ на гибридные атаки со стороны России
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

НАТО разрабатывает стратегию действий в ответ на потенциальные разрушительные «гибридные атаки» со стороны РФ, которая будет включать военные меры. Об этом в интервью Sky News рассказал помощник генсека альянса по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай.

Он утверждает, что за последние годы государства НАТО сталкивались с повышенным количеством атак против критической инфраструктуры, за которыми может стоять Москва.

Аппатурай выразил беспокойство, что одна из таких атак может «привести к чему-то большему». В подобной ситуации НАТО не хочет находиться в ситуации, когда ответ тщательно не продуман.

По его словам, в текущий момент альянс обновляет стратегию по реагированию на гибридные угрозы, документ должны принять на саммите НАТО в 2025 году.

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс и США получат решительный отпор, если создадут для России новые ракетные угрозы.

Ранее в СВР заявили о причастности НАТО к атакам на Россию.

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