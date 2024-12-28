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Политик призвал власти Молдавии договариваться о поставках газа

Тарлев: власти Молдавии должны использовать возможности для переговоров о газе
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Родион Прока/РИА Новости

Власти Молдавии должны для обеспечения энергетической безопасности страны вести переговоры с любой страной. Об этом заявил экс-премьер Молдавии Василий Тарлев в эфире телеканала TVC21.

«Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Тарлев считает, что Молдавии нужно договариваться, а не искать альтернативные варианты.

«Не вижу никакой проблемы. Если даже «Газпром» не может поставлять Молдове газ напрямую через Украину, мы должны вникнуть, убедить и Украину, и Европу...» — сказал он.

По мнению политика, в первую очередь страна должна обеспечить нормальную работу экономики, которая зависит от энергоресурсов.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. 28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января прекратит поставки газа в республику.

Ранее в Молдавии заявили, что не признают долг перед «Газпромом».

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