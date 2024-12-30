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В Греции назвали последствия отказа от российского газа

Посол Маслов: Греции в случае отказа от российского газа придется раскошелиться
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Посол России в Афинах Андрей Маслов рассказал, что власти Греции должны быть готовы «раскошелиться» в случае отказа от российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос, правда, зачем, и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений», — поделился Маслов.

Он добавил, что в некоторых ситуациях следует полагаться на здравый смысл.

В 2024 году примерно 60% всего газа в греческом энергобалансе было российским заявил Маслов со ссылкой на официальные данные греческой газораспределительной компании DESFA.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме попросил руководство Европейского союза обратить внимание на решение Украины прекратить транзит газа из России.

По мнению Фицо, ЕС следует уделить этой «беспрецедентной ситуации должное внимание и придать срочную важность.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

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