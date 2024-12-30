Лукашенко рассказал о планах развития наземного метро в Белоруссии

Лукашенко заявил о планах связать города-спутники с Минском наземным метро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах связать города-спутники с Минском наземным метро. Об этом сообщает БелТА.

Президент республики подчеркнул, что Минск не будут застраивать, как это делают в других крупных городах, иначе столица страны «задохнется», а горожанам будет «противно жить».

По этой причине было принято решение о застройке городов-спутников: Логойска, Дзержинска, Смолевичи, которые соединят скоростными трассами.

Он добавил, что этим займутся специалисты белорусского «Метростроя», численность которого необходимо увеличить вдвое.

До этого Лукашенко во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена заявил, что Белоруссии необходимо разработать формулу справедливого ценообразования.

По его словам, должна быть справедливая цена, такая задача поставлена правительству.

Белорусский президент также добавил, что в январе он планирует провести совещание с кабмином по выработке справедливого ценообразования.

Ранее в Петербурге открылась новая станция метро впервые за пять лет.