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Лукашенко призвал разработать формулу справедливого ценообразования

Лукашенко поставил задачу разработать формулу ценообразования в Белоруссии
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Белоруссии необходимо разработать формулу справедливого ценообразования. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена, передает ТАСС.

В октябре 2022 года Лукашенко запретил повышать цены. Он подписал соответствующую директиву, которая была скорректирована в 2023 году.

«Не сдерживание цен, может, даже не регулирование цен. Но должна быть формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить — уже цены где-то выросли. Этого быть не должно», — сказал Лукашенко.

По его словам, должна быть справедливая цена, такая задача поставлена правительству.

Белорусский президент также добавил, что в январе он планирует провести совещание с кабмином по выработке справедливого ценообразования.

В начале декабря Лукашенко сообщал, что товарооборот Белоруссии и России в 2024 году может достигнуть $60 млрд.

По данным источников издания, обучение начнется в феврале в военном городке Мименсингх.

Ранее Лукашенко потребовал перестать «кланяться импортному яблоку».

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