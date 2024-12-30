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Трамп рассказал об «одном из самых глупых» решений республиканцев

Трамп подверг критике решение республиканцев о госдолге, назвав его глупейшим
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Cheney Orr/Reuters

Повышение потолка государственного долга Соединенных Штатов палатой представителей во главе с бывшим спикером-республиканцем Кевином Маккарти — это одно из глупейших политических решений за последние годы, считает избранный президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей <...> войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы. Не было никаких причин делать это», — заявил Трамп.

По мнению политика, главный выгодоприобретатель повышения лимита госдолга — Демократическая партия, которая стремится навредить Республиканской. Он также сравнил сложившуюся ситуацию с 1929 годом, когда в мире начался экономический кризис, известный как Великая депрессия.

В 2024 году госдолг США вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. Уточняется, что задолженность Соединенных Штатов составляет $36,2 трлн. За год эта сумма резко выросла на 7% — 2,37 триллиона долларов. В то же время весь госдолг России на начало декабря текущего года составлял около $286,3 млрд.

Ранее Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за госдолга.

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