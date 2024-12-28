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Госдолг США вырос до $36 трлн

Госдолг США за год вырос на сумму, превышающую внешний долг РФ в 8 раз
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Depositphotos

Государственный долг США в 2024 году вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфинов двух стран.

Уточняется, что задолженность Соединенных Штатов составляет $36,2 трлн. За год эта сумма резко выросла на 7% — 2,37 триллиона долларов. В то же время весь госдолг России на начало декабря текущего года составлял около $286,3 млрд.

Как спрогнозировал Международный валютный фонд, объем американского госдолга к концу нынешнего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году, если не предпринимать никаких действий, дойдет до отметки в 131,7% ВВП.

До этого Счетная палата США спрогнозировала, что госдолг Соединенных Штатов в случае сохранения текущих тенденций по доходам и тратам вырастет быстрее экономики страны, к 2050 году приведет к показателю, превышающему ВВП страны на 200%.

Ранее в США заявили о планах Трампа и Маска сократить расходы США на триллионы долларов.

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