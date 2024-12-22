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Путин рассказал, можно ли ждать улучшения отношений РФ и США

Путин: если есть желание, то отношения с США можно улучшить
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном улучшении отношений между РФ и США, заявил, что при желании можно сделать все. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущему программы »Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам российского президента, у РФ желание улучшения отношений между двумя странами никогда не пропадало.

«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — отметил Путин.

До этого пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли Владимир Путин поздравлять избранного президента Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года, заявил, что США остаются недружественной России страной.

Песков отметил, что многое будет зависеть от того, как будет проявляться отношение нового состава администрации Белого дома к России, а также «ее планы и так далее».

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах главы государства.

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