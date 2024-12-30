Медведев: все из списка нереальных, но ожидаемых событий за год, сбылось

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из его списка нереальных, но ожидаемых прогнозов на 2024 год, сбылись все события. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В прошлом году я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий. Теперь пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов. И вот что получается. Все, ну все, что я написал, – все сбылось!» — поделился Медведев.

В качестве прогнозов на 2024 год политик указывал создание двух новых партий в России — «пацанов» и «чушпанов», также предоставление Украине кредита «в размере стопятьсот миллиардов долларов США» и его последующее расхищение, роспуск полиции в Евросоюзе и передача «их функций немецким и укробандеровским полицаям».

Одним из последних пунктов Медведев указал захват Годзиллой власти в Японии.

До этого Медведев не исключил, что Канада, Британия и Панамский канал сменят «владельца», однако хозяином станут не Соединенные Штаты, а лично Дональд Трамп.

Ранее желание Трампа купить Гренландию объяснили борьбой против Китая и России.