Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из его списка нереальных, но ожидаемых прогнозов на 2024 год, сбылись все события. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В прошлом году я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий. Теперь пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов. И вот что получается. Все, ну все, что я написал, – все сбылось!» — поделился Медведев.
В качестве прогнозов на 2024 год политик указывал создание двух новых партий в России — «пацанов» и «чушпанов», также предоставление Украине кредита «в размере стопятьсот миллиардов долларов США» и его последующее расхищение, роспуск полиции в Евросоюзе и передача «их функций немецким и укробандеровским полицаям».
Одним из последних пунктов Медведев указал захват Годзиллой власти в Японии.
До этого Медведев не исключил, что Канада, Британия и Панамский канал сменят «владельца», однако хозяином станут не Соединенные Штаты, а лично Дональд Трамп.
Ранее желание Трампа купить Гренландию объяснили борьбой против Китая и России.