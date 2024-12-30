Желание Трампа купить Гренландию объяснили борьбой против Китая и России

Экс-советник О'Брайен: Гренландия нужна Трампу для борьбы с РФ и КНР в Арктике

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Дания должна позволить Вашингтону «купить» Гренландию, если она не может ее защитить, поскольку автономия будет играть важную роль в борьбе за Арктику в будущем. Его слова приводит Fox News.

О'Брайен назвал Гренландию «шоссе из Арктики в Северную Америку» и отметил, что автономия, являющаяся частью Королевства Дания, будет приобретать все большее значение по мере потепления климата в ближайшие годы.

«Русские и китайцы повсюду в Арктике. Королевство Дании владеет Гренландией, и у них есть обязательство защищать Гренландию. Дания сейчас находится на передовой войны против России и Китая. <...> И поэтому они должны защищать Гренландию», — подчеркнул он.

По его словам, если Дания не сможет защитить Гренландию, это придется делать Соединенным Штатам, и они «не собираются делать это бесплатно».

23 декабря Трамп заявил, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

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