Медведчук: этот год стал трагическим для Зеленского, он дискредитировал себя

Это год для лидера Украины Владимира Зеленского стал трагическим. Так считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, о чем написал в авторской статье.

По словам Медведчука, Зеленский в этом году дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, а ВСУ потеряли огромное количество территорий, несмотря на военную помощь Запада.

Также Медведчук напомнил, что Зеленский 21 мая утратил свою легитимность как президент.

«В отличие от Владимира Путина, он испугался провести выборы, зная, что их проиграет. Во-вторых, он дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, ввязавшись в курскую аферу», — написал Медведчук.

Он добавил, что Зеленский попал в коррупционный скандал на дипломатическом фронте, когда предложил премьеру Словакии Роберту Фицо 500 млн евро «из российских активов» в обмен на согласие страны со вступлением Украины в НАТО. Он считает, что это окончательно подорвало его международные позиции.

Ранее в США заявили, что Россия никогда не позволит принять Украину в НАТО.