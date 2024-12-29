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В США заявили, что Россия никогда не позволит принять Украину в НАТО

Риттер: на Западе понимают, что РФ никогда не позволит принять Украину в НАТО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Западе понимают, что Российская Федерация никогда не позволит принять Украину в Североатлантический альянс. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке», — сказал он.

По словам аналитика, даже обсуждение вступления украинского государства в блок является «пустой тратой времени».

Он также заявил, что преимущество РФ в противостоянии с Западом привело к положению, при котором Россия может сама диктовать условия и не соглашаться ни на одно из неприемлемых требований. Альянс уже ничего не может сделать с этим, подчеркнул эксперт.

«У нас недостаточно денег, у нас недостаточно военной техники, у НАТО нет возможности серьезно вмешаться, так что ничто не помешает России выиграть эту войну, и это суровая правда», — отметил он.

29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу. Речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из Евросоюза и Великобритании.

Ранее Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта.

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