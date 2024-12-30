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Яковенко заявил, что Москве надо будет закрепить гарантии безопасности

Яковенко: после завершения СВО Москве предстоит закрепить гарантии безопасности
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Simon Dawson/Reuters

Чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что после окончания специальной операции (СВО) Россия должна будет не только комплексно урегулировать украинский вопрос, но и прочно закрепить гарантии безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«России понадобится в течение года запустить два раздельных процесса - комплексного мирного урегулирования с Украиной, включая закрепление новых границ и создание материальных гарантий прочности достигнутых целей СВО», — заявил он.

Также по его словам, Россия должна получить «вызывающие доверие гарантии своей безопасности со стороны Запада».

Кроме того, Яковенко заявил, что агрессивная политика Запада привела к борьбе России против гегемонии западных стран на мировом уровне. По словам Яковенко, своими действиями на Украине Запад пытается задним числом переиграть итоги Второй мировой войны и реабилитировать фашизм и нацизм. До этого Яковенко заявил, что Россию ожидают «непростые дилеммы».

Ранее Лавров ответил на обвинения по поводу эскалации Россией конфликта на Украине.

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