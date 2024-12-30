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Лавров ответил на обвинения по поводу эскалации Россией конфликта на Украине

Лавров заявил о причастности НАТО к ударам ракетами по России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил о причастности стран НАТО к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по РФ.

По оценке министра, в последнее время шумиха на Западе, где Россию обвиняют в эскалации конфликта из-за якобы привлечения к боевым действиям военных из КНДР, стала более агрессивной. Дипломат ответил на эти «информационные вбросы» поговоркой: «На воре и шапка горит». Кроме того, он призвал тех, кто обвиняет РФ, посмотреть на себя в зеркало.

«НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России... О какой эскалации с нашей стороны может вообще идти речь?» — задался вопросомьЛавров.

Он добавил, что не ожидает от стран Запада объективности, и пообещал, что Россия будет аргументированно опровергать направленные против нее инсинуации.

Накануне дипломат заявил, что РФ не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу. Речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из ЕС и Британии.

Ранее Лавров назвал условие для восстановления отношений между Россией и США.

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