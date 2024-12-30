Россия столкнется с непростыми дилеммами в следующем году из-за позиции Запада

Яковенко: у РФ будут непростые дилеммы, если Запад будет игнорировать ее условия

Россию ожидают «непростые дилеммы» в 2025 году, если западные страны будут игнорировать ее условия по разрешению российско-украинского конфликта. Такое мнение высказал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в аналитическом докладе «Геополитические итоги 2024 года», передает РИА Новости.

Яковенко в своем докладе заявил о том, что для РФ очевидны исторические аналогии. В пример он приводит решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона из России и разгром и капитуляцию нацистской Германии.

Он отметил, что в этих случаях российская сторона не могла остановиться на своих границах.

По его мнению, разрешать дилеммы придется также и Западу, прежде всего США. У Вашингтона она заключается в том, нужно ли пойти на минимальные условия Москвы или признать, что иначе придется воевать уже самому.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Дональда Трампа по украинскому вопросу. Речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из ЕС и Британии.

Ранее Лавров ответил на обвинения по поводу эскалации Россией конфликта на Украине.