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В США обеспокоились последствиями попадания к России танков Abrams

MWM: российские военные могут детально изучить захваченные на Украине Abrams
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Mindaugas Kulbis/AP

Российские военные смогут изучить американские танки Abrams, захваченные в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что на фоне уничтожения 20 из 31 танка Abrams, направленного Украине, подтвержденный захват нескольких боевых машин является одной из первых возможностей для России разобрать бронетехнику для ее детального изучения.

Попадание к России практически целых танков имеет большое значение, поскольку Abrams используют как Соединенные Штаты, так и их союзники. MWM также не исключил, что полученную при изучении танков информацию Россия может передать своим союзникам.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого специалисты российского «Уралвагонзавода», занимающиеся разборкой и изучением трофеев заявили, что бронетехника Запада не представляет ничего особенного в техническом и боевом отношении. В свою очередь в Пентагоне пришли к выводу, что передаваемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams достаточно устарели и неэффективны в конфликте с Россией.

Ранее Китай предупредил, что танки Abrams на Тайване станут «движущейся мишенью».

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