Китай предупредил, что танки Abrams на Тайване станут «движущейся мишенью»

Американские танки Abrams, переданные Соединенными Штатами Тайваню, не помогут в случае вооруженного конфликта и станут «движущейся мишенью». С таким заявлением выступил представитель военного ведомства Китая Чжан Сяоган, передает ТАСС.

«Заискивание перед США в стремлении к независимости и силовой отказ от воссоединения обречены на провал, несколько единиц американской военной техники не станут спасительной соломинкой, а будут лишь движущейся мишенью на поле боя», — подчеркнул он.

Представитель МО КНР отметил, что Пекин будет всесторонне усиливать военную подготовку, чтобы не допустить «сепаратистского заговора» сторонников независимости острова и вмешательства третьих сил.

До этого президент США Джо Байден распорядился поставить Тайваню военную помощь в размере $571 млн. Отмечается, что в рамках поддержки Тайваню предоставят услуги минобороны США, включая «военную подготовку и обучение».

Ранее СМИ раскрыли неожиданный план Трампа в отношении Тайваня.