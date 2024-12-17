В США сделали выводы из неэффективности танков Abrams на Украине

В Пентагоне пришли к выводу, что передаваемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams достаточно устарели и неэффективны в конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетные отчеты американского ведомства.

Отмечается, что таким образом в США приняли решение вместо Abrams выделять средства на боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые могут принести больше пользы украинским войскам.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 15 декабря заявлял, что БМП куда больше подходит для быстрых и скрытных операций, а украинские военные отдают им предпочтение из-за большой скорости и простоты управления.

Известно также, что помимо замены устаревших машин Bradley, которые были переданы ВСУ, американская армия практически удвоила общую цель по приобретению этой техники в своем последнем бюджетном запросе на 2025 финансовый год — до 1 329 единиц (против 731 машины в 2024 году). Большее количество машин позволит укомплектовать девять бронетанковых боевых бригад, следует из бюджетных отчетов.

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