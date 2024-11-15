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Европу предупредили о рисках нового энергокризиса

Kpler: поставки СПГ в Европу зимой будут ограниченными

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Максим Блинов/РИА Новости

Европа рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом этой зимой — мировой СПГ-рынок крайне нестабилен, а ЕС практически полностью зависит от спотовых поставок, пишет РИА Новости.

ЕС смог основательно запастись топливом к зиме благодаря российскому трубопроводному газу: европейские подземные хранилища (ПХГ) были заполнены почти на 100% к началу сезона отопления. Однако этого может не хватить, если зима окажется слишком морозной, отмечают аналитики.

Между тем запасы газа в регионе уже начали падать из-за похолодания. На начало ноября ПХГ были заполнены на 93%.

На пике спроса Европе нужны регулярные поставки, гарантии которых сейчас нет. Около трети поставок СПГ обеспечивает Норвегия, но на прошлой неделе там возникли проблемы, что привело к скачку цен на топливо. Подвести могут и политически непредсказуемые страны Северной Африки.

«Достаточно нескольких перебоев, чтобы все пошло наперекосяк», — отметил один из трейдеров в беседе с Financial Times.

По оценкам Kpler, поставки газа в ЕС этой зимой вырастут лишь на 2,5 млн тонн. Это в четыре раза меньше, чем в предыдущем сезоне.

В этом году только России и Алжиру удалось существенно нарастить доли в поставках газа ЕС. Доля США, занимающих первое место среди поставщиков топлива в регион, напротив, сократилась.

Ранее были названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе.

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