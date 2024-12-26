В Китае предупредили об опасности проекта оборонного бюджета США

Проект оборонного бюджета США, предусматривающий выделение рекордно больших сумм на военную сферу, ставит под угрозу весь мир. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, передает ТАСС.

По словам дипломата, этот проект раскручивает так называемую «военную угрозу» со стороны Китая, оправдывает увеличение военных расходов и сохранение гегемонии в мире.

Чжан Сяоган подчеркнул, что этот проект грубо вмешивается во внутренние дела Китайской Народной Республики и угрожает стабильности во всем мире, поэтому Пекин выступает против него.

24 декабря президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд.

Эти средства пойдут на программы минобороны США и военное строительство, на программы министерства энергетики в сфере национальной безопасности и программы в сфере разведки.

В документе также прописано, что Пентагону запрещается заключать договоры с лицами, которые совершают операции с ископаемым топливом, а также с правительством России или российским энергетическим сектором.

Ранее в конгрессе США заявили, что Трамп не будет делать упор на военные расходы.