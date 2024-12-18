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Греция возобновила закупку российского СПГ

Греция после полугодового перерыва возобновила импорт СПГ из России

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Владимир Песня/РИА Новости

В октябре 2024 года Греция впервые за шесть месяцев закупила российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Греция прекратила импортировать СПГ у России в апреле нынешнего года. В октябре закупки возобновились, их стоимость составила €27,3 млн, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом импорт российского трубопроводного газа не прекращался. В октябре он увеличился в годовом выражении в 2,3 раза и составил €149,6 млн. За 10 месяцев Греция закупила газа в России на €1,2 млрд, что равно показателям за январь-октябрь 2023 года.

Всего за 10 месяцев текущего года Греция приобрела у России газа на €1,3 млрд евро, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

17 декабря сообщалось, что ключевые газовые компании из Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину.

Ранее ЕС ввел санкции против танкеров для перевозки СПГ.

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