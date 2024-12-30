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В России призвали Украину и страны Запада оплатить восстановление новых регионов

Дипломат Яковенко: Киев и Запад могут оплатить восстановление новых регионов РФ
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Александр Кряжев/РИА Новости

У Украины и стран Запада после отказа от Стамбульских договоренностей есть все основания для того, чтобы профинансировать восстановление новых регионов России. Об этом РИА Новости заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

Он подчеркнул, что после отказа по требованию Запада властей Украины от Стамбульских договоренностей следует то, что Киев и западные государства ответственны за необходимость России отвоевывать силовым путем свою конституционно закрепленную территорию.

Дипломат отметил, что поэтому имеются основания для обязательств Украины и Запада финансировать восстановление новых регионов России в размерах, которые будут определены на основе независимой международной оценки, с последующим переводом таких средств в специально созданный российский фонд.

Яковенко уточнил, что подобное финансирование не является контрибуцией, а лишь продолжением ответственности Украины, США и Евросоюза за благополучие бывших украинских граждан, которые стали объектом силового подавления со стороны Киева и выбрали свое будущее в составе России.

В октябре глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что республика обратится в международные суды с исками против Киева после организованной Украиной блокады региона из-за воссоединения с Россией.

Ранее сообщалось, что Крым выдвинет новые претензии к Украине.

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