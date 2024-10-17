Крым намерен обратиться в международные суды из-за Украины

Крым обратится в международные суды с исками против Киева после организованной Украиной блокады региона из-за воссоединения с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Мы будем обращаться в международные суды. Мы будем транслировать наши иски во все инстанции, продолжим заявлять о нашей работе и призывать к ней другие регионы России», — подчеркнул он.

Для Крыма, по словам Константинова, важно, чтобы претензии региона к Украине обрели юридическую силу.

В августе больше 20 крымских фирм подали иски к Украине из-за водной блокады. На момент конца августа в процессе рассмотрения находились 23 дела, ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственное агентство водных ресурсов Украины.

12 июля Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду.

Ранее сообщалось, что Крым выдвинет новые претензии к Украине.