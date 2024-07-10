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Крым выдвинет новые претензии к Украине

Спикер парламента Крыма Константинов анонсировал новые претензии к Украине

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов анонсировал выдвижение новых претензий к Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В плане ущерба, нанесенного Крыму продуктовой, транспортной блокадами, государственным экоцидом, лингвоцидом, осуществлявшимися Киевом, работа уже находится в самом начале», — подчеркнул он.

Украине будет предъявлен счет, в том числе, за атаки на Крымский мост.

До этого в Крыму назвали США, Великобританию и  Францию соучастниками военных преступлений Украины.

21 июня США разрешили Киеву использовать поставленное американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих Украину через границу, а не только тех, которые находятся в районе Харькова.

Россия выступила с резкой критикой решения западных стран снять ограничения для ударов по территории страны.

Ранее сообщалось, что Украина добивается снятия ограничений на удары по России американским оружием.

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