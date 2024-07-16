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В Кении обвинили американский фонд в поддержке протестов в стране

Президент Кении обвинил «Фонд Форда» в поддержке протестов в стране

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Thomas Mukoya/Reuters

Президент Кении Уильям Руто заявил, что американская благотворительная организация «Фонд Форда» стоит за протестами в стране. Об этом сообщает газета The Standard.

«Если они не заинтересованы в демократии в Кении, им стоит либо поменяться, либо уйти», — заявил Руто.

Политик добавил, что все виновные в протестах в Кении должны быть привлечены к ответственности.

Беспорядки начались в Кении после того, как президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.

Местные власти задействовали военных для подавления беспорядков.

Позже президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства страны спустя две недели после прошедших протестов.

Ранее протестующие ворвались в здание парламента Кении.

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