Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Financial Times назвала Трампа человеком года

Британская газета Financial Times назвала Трампа человеком года

close
Christian Hartmann/Reuters

Британская газета Financial Times назвала избранного президента США Дональда Трампа человеком года.

Издание присваивает такой статус политику во второй раз с 2016 года. Тогда газета писала, что даже самые оптимистичные прогнозы за несколько дней до выборов оценивали шансы республиканца на победу как один к трем, однако «затем наступила ночь триумфа Трампа».

В этом году в Financial Times посчитали, что переизбрание Трампа на пост президента США стало «самым драматичным возвращением» в Белый дом в новейшей истории страны.

«Теперь уже невозможно отмахнуться от Трампа как от незначительного события», — пишет автор статьи.

В 2023 году FT признала человеком года главу датской фармакологической компании Novo Nordisk Ларса Йоргенсена.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в период с 2017 по 2021 годы, победил на выборах, которые состоялись 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века американским политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Ранее Евросоюз захотел послать Трампу «четкий сигнал» по Украине.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами