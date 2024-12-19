Financial Times назвала Трампа человеком года

Британская газета Financial Times назвала избранного президента США Дональда Трампа человеком года.

Издание присваивает такой статус политику во второй раз с 2016 года. Тогда газета писала, что даже самые оптимистичные прогнозы за несколько дней до выборов оценивали шансы республиканца на победу как один к трем, однако «затем наступила ночь триумфа Трампа».

В этом году в Financial Times посчитали, что переизбрание Трампа на пост президента США стало «самым драматичным возвращением» в Белый дом в новейшей истории страны.

«Теперь уже невозможно отмахнуться от Трампа как от незначительного события», — пишет автор статьи.

В 2023 году FT признала человеком года главу датской фармакологической компании Novo Nordisk Ларса Йоргенсена.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в период с 2017 по 2021 годы, победил на выборах, которые состоялись 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века американским политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Ранее Евросоюз захотел послать Трампу «четкий сигнал» по Украине.