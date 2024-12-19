Президент РФ Владимир Путин смог восстановить важную роль своей страны на международной политической арене. Такое заявление в ходе интервью для испанской газеты El País сделала лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

Как она отметила, несколько лет назад Париж пытался восстановить отношения с Москвой. Тогда политик призвала коллег во Франции не недооценивать российского лидера.

«РФ в 1990-х годах была опустошена, и ему (Путину. — «Газета.Ru») удалось вернуть ей важную роль на мировой арене», — пояснила Ле Пен.

По мнению главы фракции «Национального объединения», Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с РФ. Несмотря на это, западные государства подталкивают Киев к продолжению боевых действий, подчеркнула она.

На этом фоне политик выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп после официального вступления в должность сможет добиться начала переговоров между Украиной и РФ. Ле Пен рассчитывает, что будущему американскому лидеру удастся урегулировать кризис дипломатическим путем.

Ранее во Франции захотели изменить подход к помощи Украине.